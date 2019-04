बॉलीवुड एक्टर ने मायावती-अखिलेश पर साधा निशाना, बोले- मुसलमानों को डराना बंद करो...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) लोकसभा चुनाव को लेकर जमकर ट्वीट कर रहे हैं और खुलकर अपनी राय भी रख रहे हैं. कमाल आर खान (KRK) नेताओं को निशाना बना रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बाद उनके निशाने पर BSP प्रमुख मायावती (Mayawati) और SP के नेता अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) हैं. KRK ने लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर ट्वीट किया है और मायावती (Mayawati) तथा अखिलेश यादव को नसीहत दी है कि वे मुसलमानों को डराना बंद करें. कमाल आर खान का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. KRK ने रालोद (RLD) के प्रमुख अजित सिंह को भी अपने निशाने पर लिया है.

Please you people @Mayawati@yadavakhilesh#AjitSingh stop frightening Muslims. Is this the right way to ask for Votes? khabardar Ho Jaao Aur Gathbandhan Ko vote do! You all the political corrupt parties are same for Muslims.