IPL 2019: विराट कोहली की कप्तानी पर इस बॉलीवुड एक्टर ने कसा तंज, कही यह बड़ी बात...

विराट कोहली की कप्तान वाली आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी (RCB) शुक्रवार को केकआर (KKR) टीम से हार गई. इस तरह विराट कोहली की टीम आईपीएल 2019 (IPL 2019) में अब तक खेले गए पांचों मैच हार चुकी है. इस हार के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी पर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं. अब बॉलीवुड से भी विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी पर सवाल उठाए जा रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट कर विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी पर तंज कसा है. कमाल खान के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

Virat Kohli is such a great captain that his India team will play in the #ICCWorldCup as brilliantly as his #RCB team is playing for last 10 years!????