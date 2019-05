'रील लाइफ' नरेंद्र मोदी का कमल हासन के 'हिंदू अतिवादी' वाले बयान पर आया जवाब, बोले- देश को मत बांटो...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha 2019) के सातवें चरण का मतदान बाकी है, लेकिन राजनैतिक बयानबाजी का दौर जारी है. साउथ के सुपरस्टार कमल हासन (Kamal Haasan) का ताजा बयान सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रहा है और हर ओर इसकी खूब चर्चा भी हो रही है. कमल हासन (Kamal Haasan) ने तमिलनाडु में चुनावी प्रचार के दौरान कहा कि आजाद भारत का पहला अतिवादी हिंदू ही था. जिसका नाम है नाथूराम गोडसे. कमल हासन के इस बयान पर रील लाइफ (परदे पर) में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का किरदार निभा रहे विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) का रिएक्शन आ गया है. विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने कमल हासन (Kamal Haasan) से अनुरोध किया है कि देश को मत बांटें.

Dear Kamal sir, you are a great artist. Just like art has no religion, terror has no religion either! You can say Ghodse was a terrorist, why would you specify ‘Hindu' ? Is it because you were in a Muslim dominated area looking for votes? @ikamalhaasanhttps://t.co/Hu3zxJjYNb