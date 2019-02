'Manikarnika' में कंगना रनौत ने इस तरह चलाया था घोड़ा, वायरल हुआ Video

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की 'मणिकर्णिका' 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म में कंगना रनौत के काम को पसंद भी किया गया था. कंगना रनौत ने 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi)' को डायरेक्ट भी किया था. लेकिन कंगना रनौत की 'मणिकर्णिका (Manikarnika)' का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना रनौत (Kangana Ranaut) घुड़सवारी करती नजर आ रही हैं. लेकिन इस वीडियो में खास बात यह है कि कंगना रनौत असली घोड़े पर नहीं हैं बल्कि वे मशीनी घोड़ा चला रही हैं. इस तरह कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, और Twitter पर कई तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं.

This is how Kangana rode her horse in the battlefield scenes in #MANIKARNIKA #Manikarnikacollections #Kesari #KesariTrailer #ThursdayThoughts #ThursdayThought pic.twitter.com/2oVjAN1hJe

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi)' के इस वीडियो को लेकर ट्विटर पर दिलचस्प रिएक्शन आ रहे हैं. हालांकि देखा गया है कि फिल्मों में अकसर इस तरह के सीन प्रॉप्स के जरिये ही शूट किए जाते हैं. लेकिन कंगना रनौत का वीडियो आ जाने से फैन्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कंगना रनौत की 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी' ने 10 दिन के 75 करोड़ रुपये कमा लिए थे. इस तरह कंगना रनौत की फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

This is how, Kangana RANAUT rode her horse in the battlefield scenes in the film #MANIKARNIKA! So hard Naa pic.twitter.com/7orijrtak2