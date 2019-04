कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय पहुंचे 'गनी भाई', बोले- जनता धरती पुत्र को जिताने का मन...

कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) बिहार के बेगूसराय (Begusarai) से चुनाव मैदान में हैं और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता बीजेपी (BJP) के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) से टक्कर ले रहे हैं. कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) की खातिर प्रचार करने के लिए हस्तियां बेगूसराय पहुंच रही है. स्वरा भास्कर और शबानी आजमी के साथ ही साउथ के सुपरस्टार और कर्नाटक से लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रकाश राज भी उनके लिए वोट मांगने गए. प्रकाश राज (Prakash Raj) की लोकप्रियता की वजह से उन्हें वहां अच्छा रिस्पॉन्स मिला और प्रकाश राज (Prakash Raj) ने तो ट्विटर (Twitter) एकाउंट पर यह ऐलान तक कर दिया है कि जनता धरती पुत्र को जीताने का मन बना चुकी है. प्रकाश राज ने सलमान खान की 'वॉन्टेड' फिल्म में 'गनी भाई' का रोल निभाया था.

In #Balia . .. #begusarai with @AzmiShabana ji ....the support ..love.. and decision of the people ..to empower @kanhaiyakumar is heartening... more power to #citizensvoice in parliament.. proud to be here for him ..JAI HIND pic.twitter.com/VFcSNU8DnV

कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) के लिए बिहार के बेगूसराय (Begusarai) में प्रचार कर रहे प्रकाश राज (Prakash Raj) ने ट्विटर पर लिखा हैः 'बलिया...बेगूसराय में शबाना आजमी के साथ...समर्थन...प्याप और लोगों का फैसला...कन्हैया कुमार को सशक्त करने के ये दृश्य हौसला बढ़ाने वाले हैं...संसद में जनता की आवाज को और दम मिले...कन्हैया के लिए यहां आने पर गर्व महसूस कर रहा हूं...जय हिंद.' प्रकाश राज ने इस ट्वीट के साथ फोटो भी शेयर की है.

#begusarai as I travel across Mansoorchak. ..Surya Pura... bhagwanpur..people receive me with such warmth and assure me that ..they have already decided to empower their son of the soul @kanhaiyakumar ..proud to be here to ensure #citizensvoice in parliament.. pic.twitter.com/VtjTWKZfv1