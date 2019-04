कन्हैया कुमार के समर्थन में उतरा यह बॉलीवुड एक्टर, लिखा- भक्तों को तो...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के लिए तीन चरण के मतदान हो चुके हैं और चौथे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोरशोर से प्रचार कर रही हैं. चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होना है, लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं और बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां भी चुनाव को लेकर अपनी राय पेश करने से पीछे नहीं रह रही हैं. बॉलीवुड प्रोड्यूसर और एक्टर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने सीपीआई के बेगूसराय से उम्मीदवार कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) को लेकर ट्वीट किया है. कमाल आर खान ने कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) की जमकर तारीफ की है. कमाल खान (Kamaal R Khan) का यह ट्वीट अब वायरल हो रहा है.

Video: सपना चौधरी और दलेर मेहंदी के 'बावली तारेड' सॉन्ग ने मचाई धूम, अमिताभ बच्चन ने यूं की तारीफ

Whatever #KanhaiyaKumar is doing in his constituency, he is doing just perfect. Because Bhakts deserve the reply in their language only. And everyone should give them proper reply like this only.