बॉलीवुड एक्टर ने कन्हैया कुमार पर किया Tweet - गांव के गरीब परिवार का लड़का जेएनयू का अध्यक्ष बन सकता है तो...

खास बातें बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं कन्हैया कुमार सीपीआई ने दिया है टिकट केआरके ने कुछ इस तरह किया Tweet

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के पहले चरण के मतदान 11 अप्रैल से होने हैं और चुनावी सरगर्मियां अपने पूरे उफान पर हैं. लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं और बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां भी चुनाव को लेकर अपनी राय पेश करने से पीछे नहीं रह रही हैं. बॉलीवुड प्रोड्यूसर और एक्टर कमाल आर खान (KRK) ने सीपीआई के बेगूसराय से उम्मीदवार कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) को लेकर ट्वीट किया है. कमाल आर खान ने कन्हैया कुमार की जमकर तारीफ की है और उनके चुनाव लड़ने को भी सकारात्मक नजरिये से देखा है. KRK ने जनता से कन्हैया कुमार की मदद करने की भी अपील की है.

Kanhaiya Kumar doesn't have money to contest election so he is asking his constituency ppl to give him donation. We all should help him and we all should vote for such honest people, who are coming in the politics to serve people instead of looting the country. — KRK (@kamaalrkhan) March 27, 2019

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के मद्देनजर कमाल आर खान ने कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) को लेकर ट्वीट किया हैः 'कन्हैया कुमार के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो वे अपने क्षेत्र के लोगों से चंदा मांग रहे हैं. हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए और इस तरह के ईमानदार लोगों के लिए आगे आना चाहिए, ऐसे लोग जो सेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं देश को लूटने के लिए नहीं.'

If you ppl @RahulGandhi@yadavtejashwi are opposing educated, honest and #Dedhbhakt@kanhaiyakumar then you ppl are not in the politics to serve the country. Mark my words, he will win election without ur help also because he is going to serve ppl without fear and greed. — KRK (@kamaalrkhan) March 27, 2019

कमाल आर खान ने एक और ट्वीट किया: 'अगर गांव के गरीब परिवार का लड़का कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) जेएनयू का अध्य़क्ष बन सकता है तो उसमें नेतृत्व क्षमता है. उन्हें यह पद किसी परिवार या नाम की वजह से नहीं मिला. उनके पास पीएचडी की फेक डिग्री भी नहीं है. अगर वे अध्यक्ष थे, तो उनके विरोधी भी थे और कुछ उनसे जलने वाले लोग भी होंगे.'

If a villager, poor family boy @kanhaiyakumar became president of #JNU means he has leadership qualities. He did not get that position cos of anyone else. He didn't get fake PHD degree. If he was president, so there was opposition also and there were jealous people also. — KRK (@kamaalrkhan) March 27, 2019

यही नहीं, कमाल आर खान ने ट्वीट करके राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और तेजस्वी यादव (Tejaswi Yadav) को भी संबोधित किया है. उन्होंने लिखा हैः 'अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शिक्षित, ईमानदार और देशभक्त कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) का विरोध करेंगे तो आप लोग भी राजनीति में सेवा के लिए नहीं आए हैं. मेरे शब्द याद रखिएगा, वे आपकी मदद के बिना चुनाव जीत जाएगा क्योंकि वह बिना किसी डर और लालच के लोगों की सेवा करने जा रहे हैं.' इस तरह कमाल आर खान ने खुलकर कन्हैया कुमार का समर्थन किया है.

