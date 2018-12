Kedarnath Box Office Prediction: सारा अली खान की 'केदारनाथ' को लग सकता है जोर का झटका, कमा सकती है इतने करोड़

सारा अली खान (Sara Ali Khan Sushant) और सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की 'केदारनाथ (Kedarnath)' आज रिलीज हो गई है और फिल्म ने पूरी तरह से निराश किया है. सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की बेहतरीन एक्टिंग के बावजूद फिल्म ने दिल में आती है और न ही दिमाग में. 'केदारनाथ (Kedarnath)' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Kedarnath Box Office Collection) को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और फिल्म एक्सपर्ट्स को 'केदारनाथ' से कोई बड़ी उम्मीद नहीं है. फिल्म के रिव्यू बहुत ही खराब आए हैं और फिल्म के हक में वर्ड ऑफ माउथ भी नहीं जाएगा. ऐसे में 'केदारनाथ' से बॉक्स ऑफिस पर किसी तरह के चमत्कार की उम्मीदें खत्म हो गई हैं.सारा अली खान (Sara Ali Khan Sushant) और सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की 'केदारनाथ (Kedarnath)' प्रेम कहानी है जिसे केदारनाथ त्रासदी की पृष्ठभूमि में रचा गया है. हालांकि फिल्म की कमजोर कहानी इसके लिए घातक साबित हो रही है, और फिल्म में नएपन का अभाव भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है. फिल्म एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 'केदारनाथ (Kedarnath)' का पहले दिन का कलेक्शन लगभग 2-3 करोड़ रु. के बीच रह सकता है. बताया जा रहा है कि 'केदारनाथ' 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है. फिल्म का बजट लगभग 35 करोड़ रु. बताया जाता है. अगर एक्सपर्ट्स का अनुमान सही होता है, तो फिल्म के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा.

#OneWordReview…#Kedarnath: DULL.

Rating

Unconvincing love story... Sketchy and unexciting screenwriting... Few moments [sequences depicting the floods] stand out... Emotions are superficial... Sara Ali Khan makes a terrific debut... Sushant is ordinary... #KedarnathReviewpic.twitter.com/mP7LRD2nFm