Kesari Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार की 'केसरी' की बंपर ओपनिंग, कमाए इतने करोड़

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'केसरी' को बॉक्स ऑफिस (Kesari Box Office Collection) पर बंपर ओपनिंग लगी है. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक 'केसरी (Kesari)' की जबरदस्त कमाई होने का इशारा मिल रहा है. अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की 'सारागढ़ी के युद्ध (Battle of Saragarhi)' पर आधारित फिल्म 'केसरी' ने पहले दिन लगभग 22 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने अपने Twitter पर 'केसरी' को लेकर यह जानकारी दी है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'केसरी' में जबरदस्त एक्शन है और अक्षय कुमार का एकदम अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. 'केसरी' होली के मौके पर रिलीज हुई है.

. @akshaykumar 's #Kesari takes the biggest opening for a Bollywood movie in 2019..



₹ 22 Cr Nett for Day 1.. Early Estimates..