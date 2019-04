Kesari Box Office Collection Day 16: अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' की ताबड़तोड़ कमाई, जानें अब तक का कलेक्शन

Kesari Box Office Collection Day 16: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) ने अपने दूसरे हफ्ते में भी शानदार कमाई कर डाली है और तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी बॉक्स ऑफिस (Kesari Box Office Collection) पर धमाकेदार अंदाज में की है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' ने अब तक करीब 137 करोड़ की धाकड़ कमाई कर डाली है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म की कमाई को लेकर तरण आदर्श ने ट्वीट किया है. उनके मुताबिक, 'केसरी' (Kesari) ने अपने दूसरे हफ्ते में 30 करोड़ से ऊपर की कमाई की है. फिल्म का अगला लक्ष्य 150 करोड़ के क्लब में शामिल होना है. जिस तरह से फिल्म कमाई कर रही है उसे देखकर लग रहा है कि अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' जल्द ही इस जादुई आंकड़े को छू लेगी.

#Kesari held pretty well in Week 2... Emerges Akshay's second highest grosser... Should clear ₹ 145 cr, with chances of crossing ₹ 150 cr... [Week 2] Fri 4.45 cr, Sat 6.45 cr, Sun 8.25 cr, Mon 3.27 cr, Tue 2.75 cr, Wed 2.42 cr, Thu 2.07 cr. Total: ₹ 135.52 cr. India biz.