Madhubala Death Anniversary: खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपा था दर्द, पढ़ें लाइफ की अनकही कहानियां

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला का जन्म और मृत्यु फरवरी महीने में हुआ था. 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में जन्मी मधुबाला की मौत 36 साल की उम्र में बीमारी की वजह से 23 फरवरी 1963 को मुंबई में हुई थी. मधुबाला हिंदी सिनेमा का ऐसा नाम है, जिसका जिक्र आते ही आंखों के आगे हसीन-जहीन चेहरा घूम जाता है. ऐसी खूबसूरती जिसे एक बार देख लिया जाए तो जेहन से निकालना मुश्किल है. बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला की आज 56वीं पुण्यतिथि हैं, उनकी हिट फिल्मों में चलती का नाम गाड़ी, मुगल-ए-आजम, महल और हाफ टिकट जैसी फिल्मों के नाम आते हैं. उनकी खूबसूरती का डंका दुनिया भर में बजता था. थिएटर्स आर्ट्स नाम की अमेरिकी मैग्जीन ने मधुबाला को द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड का खिताब दिया था. लेकिन उनकी जिंदगी में पिता का हस्तक्षेप ज्यादा रहा, उनकी लव लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक में उनका बहुत दखल था.

