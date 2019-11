अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा तो बॉलीवुड एक्टर, बोले- ना घर के रहे ना...

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) के फैसले के बाद अजित पवार (Ajit Pawar) ने उप-मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. महाराष्ट्र में जारी इस सियासी रस्साकशी पर अब बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए अजित पवार पर जमकर निशाना साधा है, हालांकि कमाल आर खान का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. बता दें, देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया ्है कि अजित पवार अपना इस्तीफा दे चुके हैं.

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अजित पवार (Ajit Pawar) पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, 'आज अजित पवार धोबी का पप्पू बन गए हैं. ना घर के रहे ना घाट के.' कमाल आर खान ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया है. एक्टर के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

So #AjitPawar and #DevendraFadnavis ji have already resigned and now it's confirm that next govt will be formed by #ShivaSena#NCP and #Congress and #UdhavThackeray ji will be next CM of #Maharashtra! And this is what i predicted long ago.