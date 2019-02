Mahesh Anand:कौन थे बॉलीवुड के खलनायक महेश आनंद, जिनकी घर में पड़ी मिली लाश, जानें उनके बारे में सब कुछ...

बॉलीवुड के जाने माने खलनायक (Bollywood Villain) महेश आनंद (Mahesh Anand) बीते शनिवार को अपने घर पर मृत पाए गए. साल 1980 और 1990 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता महेश आनंद (Mahesh Anand) को उनकी लंबी और सख्त कद-काठी के लिए जाना जाता था. उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी, लेकिन कई वर्षों से वह गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे. महेश आनंद (Mahesh Anand) एक्टर के साथ-साथ प्रोड्यूसर भी थे. उन्हें बॉलीवुड की चर्चित फिल्में 'थानेदार', 'आया तूफान' और 'प्यार किया नहीं जाता' में उनके द्वारा निभाए गए किरदार के लिए जाना जाता है. महेश आनंद (Mahesh Anand) के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो एक ट्रेंड डांसर भी थे. महेश आनंद ने कई कई कार्यक्रमों में अपने डांस का जलवा भी दिखाया था.

बॉलीवुड के विलेन महेश आनंद (Mahesh Anand) को प्रोड्यूसर बरखा रॉय के क्लोज फ्रेंड के तौर पर जाना जाता था. बरखा रॉय प्रसिद्ध अभिनेत्री रीना रॉय की बहन थीं. महेश आनंद का जीवन भी काफी मुफलिसी में गुजरा था. जब वो महज दो साल के थे, तभी उनकी मां का देहांत हो गया था. फिल्मों में आने से पहले वो भारत के टॉप मॉडल्स में शुमार थे. बॉलीवुड एक्टर महेश आनंद (Mahesh Anand) ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी रह चुके हैं. अपना फिल्मी करियर शुरू करने से पहले वो दुनियाभर के प्रोफेशनल्स फाइट्स में हिस्सा लेते थे.

महेश आनंद (Mahesh Anand) फिल्म 'टारजन' के लिए डयरेक्टर की पहली पसंद थे, लेकिन किसी कारणवश उनको यह रोल नहीं मिल सका. महेश आनंद की मां तारा देवी भी एक्ट्रेस थीं और उन्होंने फिल्म 'कृष्णा रुकमणी' में काम किया था. महेश आनंद के बेटे का नाम त्रिशुल आनंद है. उनके बेटे का जन्म 1989 में हुआ था. उनके बेटे अपने पिता की ही तरह काफी डैसिंग दिखते हैं. फिलहाल वो कनडा के टोरंटो में रहते हैं.

#RIP MAHESH ANAND passes away - known for playing the villain's henchman in Hindi films - seen here in ‘Sir' & ‘Akayla' #MaheshAnandpic.twitter.com/5l4698K8uP