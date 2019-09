रेड कलर की ड्रेस में मलाइका अरोड़ा ने ढहाया कहर, Video देख आप भी रह जाएंगे हैरान

#Repost @seemakhan76 with @get_repost ・・・ • Decadence • Behind the Scene • Coming Soon • . . . #SeemaKhan #SKFashion #SeemaKhanPrêt #ReadyToWear #PartyWear #BespokeFashion #Fashion #IndianFashion #FashionDesigner #Craftsmanship #Fashion #Style #Contemporary #WomensWear #SeemaKhanStore #Glamour #Sequins #Embroidery #HandCrafted #Embellishments #FashionGram

A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial) on Sep 29, 2019 at 8:03am PDT