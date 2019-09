स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर मांगी माफी, कहा-मुझे माफ कर दो-वजह जान रह जाएंगे हैरान

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. रोजाना समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाली स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) के ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. लेकिन कई बार वह अपने ट्वीट के वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो जाती हैं. हालांकि, वह ट्रोलर्स को करारा जवाब भी देना जानती हैं. लेकिन हाल ही में स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) का एक ट्वीट सबका खूब ध्यान खींच रहा है. इस ट्वीट में स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर सबसे माफी मांगी है. इतना ही नहीं, उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल, स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने एक ट्वीट किया था, जिसमें एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने अपनी नानी की साड़ी को रिसाइकल करते हुए उससे अपना पैंट-सूट सिलवाया है. स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर को रिट्वीट करते हुए एडवोकेट सोमशेखर सुंदरसेन ने लिखा, "यह आकर्षक है. मुझे रोजाना ट्रोलिंग का अनुभव देखने को मिलता है, जिससे स्वरा भास्कर को हमेशा गुजरना पड़ता है." एडवोकेट सोमशेखर सुंदरसेन के इस ट्वीट का जवाब देते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा, "कृप्या मुझे माफ करें." स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

