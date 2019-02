Manikarnika Box Office Collection Day 8: कंगना रनौत की 'मणिकर्णिका' का अगला टारगेट 100 करोड़, अब तक कमाए इतने

Manikarnika Box Office Collection Day 8: 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) फिल्म में झांसी की रानी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को साल की शुरुआत में एक अच्छी फिल्म मिली. हालांकि अभी भी लागत निकालने के करीब है, लेकिन दूसरे हफ्ते भी फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है. फिल्म 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi)' की नजर अब 100 करोड़ की तरफ है. पहले हफ्ते में अच्छी कमाई करने वाली कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) दूसरे वीकेंड पर शानदार कमाई कर सकती है. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक शुक्रवार को 8.75 करोड़, शनिवार को 18.10 करोड़, रविवार को 15.70 करोड़, सोमवार को 5.10 करोड़, मंगलवार को 4.75 करोड़, बुधवार को 4.50 करोड़ और गुरुवार को 4.25 करोड़ रुपए की कमाई है.

