Manikarnika Box Office Collection Day 9: कंगना रनौत की 'मणिकर्णिका' की बंपर कमाई जारी, कमा डाले इतने करोड़

Manikarnika Box Office Collection Day 9: झांसी का रानी का किरदार निभा रहीं कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने फिल्म 'मणिकर्णिका' (Manikarnika) में अपने धांसू एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में करीब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके अब अपनी लागत निकालने के लिए दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर लिया है. दूसरे हफ्ते के वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई जारी है. उम्मीद जताई जा रही है कि कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi)' का बजट निकालने में कामयाब हो जाएगी. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक पहले हफ्ते में शुक्रवार को 8.75 करोड़, शनिवार को 18.10 करोड़, रविवार को 15.70 करोड़, सोमवार को 5.10 करोड़, मंगलवार को 4.75 करोड़, बुधवार को 4.50 करोड़, गुरुवार को 4.25 करोड़ और दूसरे हफ्ते के पहले दिन शुक्रवार को 3.50 करोड़ रुपए कमाए.

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' की एक्ट्रेस के बारे में बोले टाइगर श्रॉफ, 'मुझे कभी नहीं लगा कि...'

#Manikarnika takes a dip on [second] Fri... Should gather speed again over the weekend... [Week 2] Fri 3.50 cr. Total: ₹ 64.65 cr. India biz. #Hindi#Tamil#Telugu