'पीएम नरेंद्र मोदी' फिल्म में अमित शाह के रोल में होंगे ये एक्टर, फर्स्ट लुक हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्टर मनोज जोशी (Manoj Joshi) आगामी बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' (PM Narendra Modi) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit shah) की भूमिका निभाएंगे. दिग्गज अभिनेता शानदार मौका मिलने से काफी उत्साहित हैं. मनोज ने कहा, "मुझे लगता है कि यह मेरे लिए शानदार अवसर है कि मैं अमित शाह की भूमिका निभा रहा हूं. जब संदीप सिंह ने मुझे इस भूमिका के लिए फोन किया तो मैंने तुरंत हां कह दिया. यह फिल्म की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा." इस फिल्म में अभिनेता विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) मोदी की भूमिका में दिखेंगे.

Here is the first look of actor Mr Manoj Joshi as he plays Mr Amit Shah in the film PM Narendra Modi.#PMNarendraModi@actormanojjoshi@Sandip_Ssingh@Sureshoberoi@OmungKumarpic.twitter.com/Mr4TvrGSxR