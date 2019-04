बॉलीवुड एक्टर ने किया Tweet लिखा- इन दो महिलाओं की वजह से दोबारा पीएम बनेंगे मोदी जी

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) को लेकर कयासों का दौर जारी है. अगली सरकार किसकी बनेगी और सरकार बनाने में किसकी अहम भूमिका होगी, इसपर तमाम दिग्गज अपना-अपना विश्लेषण दे रहे हैं. इस कड़ी में बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी अपना विश्लेषण दे दिया. उनका मानना है कि इन चुनावों (Elections 2019) में बीजेपी (BJP) को जीत मिलेगी.और इसके लिए वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बसपा सुप्रीमो मायावती (Mayawati) को जिम्मेदार मानते हैं.

Mamta Deedi didn't do #GathBandhan with other parties coz she wants to win more seats to become PM of India. Mayawati also didn't do #Gathbandhan with congress in UP coz she also Wants to become PM. And BJP will win more seats coz of These 2 women. They are supporting Modi Ji.