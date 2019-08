Mission Mangal Review: दर्शकों को खूब लुभा रही है अक्षय की फिल्म, फैन बोले- करेगी 200 करोड़ का आंकड़ा पार

खास बातें अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल' फिल्म हुई रिलीज लोगों को खूब पसंद आ रही है फिल्म भारत के मंगल ग्रह की कहानी पर है आधारित

Mission Mangal Review: स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मौके पर रिलीज हुई अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'मिशन मंगल' (Mission Mangal) भारत की मंगल ग्रह तक पहुंचने की कहानी से प्रेरित है. साइंटिस्ट राकेश धवन (Rakesh Dhawan) का किरदार निभाने वाले अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एक बार फिर अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे. वहीं मुख्य किरदार में विद्या बालन ने भी दमदार एक्टिंग की है. मंगलयान की कामयाबी की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. ट्विटर पर इस फिल्म को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट साफ देखी जा सकती है. भारत के गौरब पर बनी अक्षय की इस फिल्म को लेकर लगातार फैन्स रिएक्शन दे रहे हैं.

स्वतंत्रता दिवस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दी थी 'गणतंत्र दिवस' की बधाई, हुईं ट्रोल तो बोलीं- एकाउंट हैक हुआ था...

Over all #MissionMangal is outstanding

Last 25 min VFX is extraordinary

Expect the unexpected .

Sonakshi Sinha did good job — मसलु इज बैक (@CrackedMasalu) August 15, 2019

#MissionMangal#MissionMangalReview



I didn't watch Super 30... But I am sure this is best movie 2019 came out from Bollywood. pic.twitter.com/IOLccRgySo — Amit Mardi (@AmitMardi09) August 15, 2019

मिशन मंगल (Mission Mangal) की कहानी बेहद दिलचस्प और गर्व करने वाली है. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'आखिरकार 'मिशन मंगल' देख ली और ये फिल्म काफी एन्टरटेनिंग थी. कॉमेडी के साथ इस फिल्म में इमोशन्स काफी अच्छे थे. ये फिल्म 200 करोड़ रुपये तक कमा लेगी.'

Finally watched #missionmangal and The film is so entertaining. Honestly the comedy in the movie with emotion is just perfect. It will become a rage in family and youth. 100 % the movie will make 200 chores — Bollywood Khan (@c592c34a0e93421) August 15, 2019

दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा, 'मिशन मंगल (Mission Mangal) फिल्म कम्पलीट पैकेज है. ये फिल्म भारत को गर्व महसूस कराएगी. अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि सभी ने दमदार रोल निभाए. विद्या बालन की परफॉर्मेंस काफी दमदार थी.'

स्वतंत्रता दिवस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दी थी 'गणतंत्र दिवस' की बधाई, हुईं ट्रोल तो बोलीं- एकाउंट हैक हुआ था...

Review: #MissionMangal is a complete package. It has humour, emotion, thrill & will make you more proud of India. Not just @akshaykumar, everyone else has solid roles. @vidya_balan deserves special applause. A well-made film that entertains all throughout 3.5*/5* — Suparno Sarkar (@ssarkar_IBT) August 15, 2019

'मिशन मंगल' (Mission Mangal) फिल्म की शुरुआत GSLV सी-39 नाम के मिशन फेल होने से शुरू होती है. जिसके मिशन डायरेक्टर राकेश धवन (Akshay Kumar) और प्रॉजेक्ट डायरेक्टर तारा शिंदे (Vidya Balan) होते हैं. मिशन फेल होने की वजह से राकेश धवन को मार्स मिशन के लिए शिफ्ट कर देते हैं और GSLV सी-39 प्रोजेक्ट के लिए नासा से आए साइंटिस्ट को कमान सौंप देते है. शरमन जोशी, सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी, नित्या मेनन, एचजी दत्तात्रेय भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

..और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...