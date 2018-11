बॉलीवुड की जबरदस्त जोड़ी दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने इटली में दो दिन अलग-अलग कोंकणी और सिंधी रीति-रीवाज से शादी की. इस शादी की तस्वीरें बेहद कम ही सोशल मीडिया या फैन्स को देखने को मिली. गुरुवार की शाम को दीपिका-रणवीर ने अपनी शादी (Deepika Ranveer Wedding) की दो फोटो शेयर की थी. जिसके बाद फैन्स के बीच अभी भी और तस्वीरें देखने की एक्साइटमेंट है. फिलहाल आपको बता दें, इस शादी को दो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है. जिसमें रणवीर और दीपिका शादी के बाद अपने परिवार और दोस्तों संग दिख रहे हैं. रणवीर की स्टाइलिस्ट निताशा गौरव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर किया है.

Visual of Deepika Padukone & Ranveer Singh with their friends & family after getting married. They got married in a two-day function on November 14-15 in Italy's Lombardy. pic.twitter.com/L77IL7f3it