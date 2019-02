इमरान खान-अरविंद केजरीवाल का Video हुआ वायरल, Twitter पर पाकिस्तान को लेकर यूं आ रहे कमेंट

खास बातें IAF ने जैश के आतंकी कैंपों पर की बमबारी Twitter पर पाकिस्तान पर यूं आए कमेंट इमरान-केजरीवाल का दिखा अनोखा वीडियो

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के आतंकी शिविरों को तबाह करने पर बॉलीवुड (Bollywood) के स्टार्स ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं, और अब ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को लेकर कई तरह के कमेंट किए जा रहे हैं. इन Memes पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वीडियो जोड़कर बनाए जा रहे हैं. भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-E-Mohammed) के आतंकी कैंपों पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर जोरदार रिस्पॉन्स आ रहा है. IAF ने सोमवार रात साढ़े तीन बजे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर बमबारी की थी. अब बताया जा रहा है कि IAF की इस बमबारी में लगभग 200-300 से आतंकवादी मारे गए हैं. आतंकी शिविरों पर इस हमले को मिराज 2000 के जरिये अंजाम दिया गया है.

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) की इस कार्रवाई के बाद Twitter पर जोरदार Memes आ रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं. ऐसा ही एक वीडियो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का भी है. इसमें दो अलग-अलग वीडियो को जोड़कर मजेदार बनाया गया है. एक वीडियो में इमरान खान (Imran Khan) जवाबी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं तो वहीं अरविंद केजरीवाल किसी और संदर्भ में कह रहे हैं कर न. इस तरह ये वीडियो बहुत ही मजेदार बन पड़ा है.

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) की इस कार्रवाई से जोड़कर कई तस्वीरें भी पोस्ट की जा रही हैं. इन फोटो में जैश-ए-मोहम्मद पर हमले को लेकर दिलचस्प कमेंट किए जा रहे हैं. एक फोटो में तो लिखा है कि 'जैश कैसा है' तो जवाब मिलता है, 'तबाह हो गया सर.'

Retweet if you agree with Imran khan...#SurgicalStrike2#IndianAirForcepic.twitter.com/38sp7YWKq9 — R A T N I $ H (@LoyalSachinFan) February 26, 2019

Big Salute to the #IndianAirForce



No war mongering, no affect on civilians. Only terrorist camps destroyed. Perfect way to retaliate! pic.twitter.com/zk8VdrEk19 — Journalogi (@journalogi) February 26, 2019

इस तरह Twitter पर IAF के हमले को लेकर तरह-तरह के कमेंट आ रहे हैं. एक फोटो में तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीपी को चेक करते हुए दिखाया गया है.

