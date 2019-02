IAF ने आतंकी शिविरों को किया तबाह तो कुछ ऐसा बोले नवजोत सिंह सिद्धू

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-E-Mohammad) के कैंपों पर हमला बोला है. खबरों के मुताबिक, Indian Air Force ने LOC के पार जाकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर बमबारी की और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया. भारतीय वायु सेना (IAF) ने पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Attack) के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने भी भारतीय वायु सेना (IAF) के इस पराक्रम की जमकर तारीफ की है और इसे लेकर ट्वीट भी किया है.

नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के इस पराक्रम पर Tweet किया हैः 'लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है, उसका एंटीडोट विष ही है, आतंकियों का विनाश अनिवार्य है|. भारतीय वायु सेना की जय हो. जय हिन्द, जय हिन्द की सेना'

In the war of right & wrong,

You can not afford to be neutral,

The war against terror outfits is spot on...

Bravo Indian Air Force @IAF_MCC

Jai Hind