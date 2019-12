Pati Patni Aur Woh Box Office Collection Day 7: कार्तिक आर्यन की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, कमाए इतने करोड़

Pati Patni Aur Woh Box Office Collection Day 7: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan), अनन्या पांडेय (Ananya Panday) और भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) की 'पति पत्नी और वो (Pati Patni Aur Woh)' ने सिनेमाघरों में धमाल मचा कर रख दिया है. एक हफ्ता पूरा होने से पहले ही पति पत्नी और वो ने सिनेमाघरों में हाफ सेंचुरी लगा डाली. हालांकि, ओपनिंग के मुकाबले फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट जरूर आई है. 'पति पत्नी और वो' के शुरूआती आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि फिल्म ने बीते बुधवार करीब 4 करोड़ रुपये की कमाई की होगी. ऐसे में फिल्म सात दिनों में ही 55 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, इसकी अधिकारिक सूचना मिलनी बाकी है.

शोएब अख्तर ने इस सुपरस्टार को किया चैलेंज, बोले-मेरी एक बॉल टच करके दिखा- देखें Video

#PatiPatniAurWoh cruises past ₹ 50 cr mark... Continues its steady run on weekdays... Will comfortably cross *Week 1* biz of #LukaChuppi [₹ 53.70 cr]... Fri 9.10 cr, Sat 12.33 cr, Sun 14.51 cr, Mon 5.70 cr, Tue 5.35 cr, Wed 4.62 cr. Total: ₹ 51.61 cr. #India biz.