इस बॉलीवुड एक्टर ने पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कसा तंज, Tweet कर कही यह बात...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. बॉलीवुड गलियारा भी इसमें पीछे नहीं है. अब बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. प्रकाश राज (Prakash Raj) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ट्वीट कर निशाना साधा है. सोशल मीडिया पर प्रकाश राज के ट्वट वायरल हो रहा है और खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते शुक्रवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय (BJP) में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उन्होंने पत्रकारों के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था.

“PRESS” TEASED ...????????Our CHOWKIDAR's LAST press conference .. which happened to be the FIRST in 5 years .. TURNS into CONNING THE PRESS ....???????????? pic.twitter.com/VojbOSaBXh