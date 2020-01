शबाना आजमी एक्सिडेंट में गंभीर रूप से घायल हुईं, तो पीएम मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की- देखें Tweet

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को सड़क दुर्घटना में घायल हो गयीं अभिनेत्री शबाना आजमी (Shabana Azmi) के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने ट्वीट किया, "सड़क दुर्घटना में शबाना आजमी के घायल होने की खबर दुखद है. मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं." पीएम मोदी ने इस तरह ट्वीट कर शबाना आजमी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की. पीएम मोदी के ट्वीट पर यूजर्स के भी जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुम्बई पुणे एक्सप्रेस पर शनिवार को हुए इस हादसे में शबाना आजमी और उनका ड्राइवर घायल हो गया.

करण जौहर ने फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले- यह मेरे चेहरे पर एक तमाचा है

The news of @AzmiShabana Ji's injury in an accident is distressing. I pray for her quick recovery.