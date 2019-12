CAA Protests: देश के मौजूदा हालात पर आया पूजा भट्ट का रिएक्शन, बोलीं- भारत जल रहा है...

CAA Protests: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया युनिवर्सिटी (Jamia Millia Islamia) और अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) सहित देश की कई जाने-माने विश्वविद्यालयों के छात्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं. बीती रात जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया, जब प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की. इस मामले को देखते हुए बॉलीवुड कलाकार भी लगातार अपना ट्वीट कर रहे हैं. हाल ही में इस मुद्दे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने भी ट्वीट किया है, जिसमें पूजा भट्ट ने कहा कि भारत जल रहा है.

देश के हालात को देख ट्विटर पर लौटने को मजबूर हुए अनुराग कश्यप, लिखा- अब मैं और चुप नहीं रह सकता...

To speak with silence when we should protest is what makes cowards out of men. India is burning. One can't be mute anymore.