सिंचाई घोटाले के नौ केस हुए बंद, अजित पवार को लेकर बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, बोले- कुछ शर्म बची है...

महाराष्ट्र में चल रहे राजनैतिक घमासान के बीच एसीबी ने सिंचाई घोटाले (Irrigation scam) से जुड़े नौ केस बंद कर दिए हैं. सिंचाई घोटाले (Irrigation scam) में अजित पवार (Ajit Pawar) भी आरोपी हैं जो फिलहाल फडणवीस (Devendra Fadnavis) की सरकार में उपमुख्यमंत्री बना दिए गए हैं. अब एसीबी के इस फैसले को लेकर बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में उन्होंने एसीबी (ACB) और सरकार के इस फैसले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है और लोग भी उनके ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

THE GREAT INDIAN LAUNDRY SERVICE ....any SHAME left #JustAsking .... 9 Irrigation Scam Cases Closed; "Not Linked To Ajit Pawar," Says Official https://t.co/UcsN1Gm6m3