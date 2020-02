प्रकाश राज ने दिल्ली चुनावों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, बोले- केवल गोली, बिरयानी और आतंकवाद पर ही...

दिल्ली की 70 विधानसभा (Delhi Elections) सीटों पर 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में काफी गहमागहमी चल रही है. राजनीतिक पार्टियां भी अपने-अपने तरीकों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) को लेकर शाहीन बाग में काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है. अब इस पर बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) ने एक ट्वीट किया है, उनका ट्वीट सोश्ल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

DELHI ELECTIONS. @BJP4India GOLI..BIRIYANI..TERRORISTS...HATE SPEECH.. don't you have anything else to talk about #justasking SHAME ON YOU