कर्नाटक उपचुनाव के नतीजों पर प्रकाश राज ने किया Tweet, बोले- आस्तीन के सांप फिर से एक्शन में...

कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव (Karnataka Bypolls) के अब तक आए रुझानों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार मान ली है. कर्नाटक विधानसभा के नतीजों को लेकर बॉलीवुड एक्टर और पॉलिटिशियन प्रकाश राज ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. प्रकाश राज (Prakash Raj) के इस ट्वीट पर लोग भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. प्रकाश राज अकसर समसामयिक मुद्दे पर अपनी बात रखते नजर आते हैं, एक बार फिर एक्टर अपने इस ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं.

BY ELECTION RESULTS

congratulations KARNATAKA

BACK STABBERS back in action.

HOPE it doesn't BACKFIRE #JustAsking