रजनीकांत ने खतरनाक जंगल में भी नहीं छोड़ा स्टाइल, पुल पर लटके आए नजर- देखें Video

तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) अपने बेबाक अंदाज और स्टाइल के लिए खूब जाने जाते हैं. उनकी फिल्मों में उनका स्टंट तो देखने लायक होता है, लेकिन असर जिंदगी में भी रजनीकांत अपना स्टाइल और स्टंट दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. दरअसल, रजनीकांत और 'मैन वर्सेज वाइल्ड' के मुख्य बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) का अपकमिंग शो 'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स एंस सुपरस्टार रजनीकांत' (Into The Wild With Bear Grylls) का प्रोमो रिलीज हो चुका है, जिसमें तमिल सुपरस्टार का जबरदस्त अंदाज देखने को मिल रहा है. रजनीकांत और बेयरग्रिल्स के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

Superstar @Rajinikanth's relentless positivity and never giving up spirit was so visible in the wild as he embraced every challenge thrown at him. Respect! Watch Into The Wild with @BearGrylls on March 23 at 8:00 pm. @DiscoveryIN#ThalaivaOnDiscoverypic.twitter.com/s9PodYGv05 — Bear Grylls (@BearGrylls) March 9, 2020

'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' (Into The Wild With Bear Grylls) के इस प्रोमो में तमिल सुपरस्टार रजनीकांत और बेयर ग्रिल्स (Rajinikanth), दोनों ही पुल पर लटकते, कहीं जानवरों से सामना करते हुए तो कहीं रस्सी पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस प्रोमो वीडियो को अपने ट्विटर एकाउंट से पोस्ट करते हुए बेयर ग्रिल्स ने लिखा, "सुपरस्टार रजनीकांत की अथक सकारात्मकता और कभी न हार मानने वाली भावना जंगल में भी दिखी, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को मिलने वाली सभी चुनौतियों को गले से लगा लिया. देखें 23 मार्च, रात 8:00 बजे से इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स."

बता दें कि रजनीकांत (Rajinikanth) और बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के लिए 'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' (Into The Wild With Bear Grylls) की शूटिंग बांदीपुर टाइगर रिजर्व पार्क में की. इस शूटिंग के दौरान रजनीकांत के घायल होने की भी कई खबरें आई थीं, हालांकि बाद में खुद बेयर ग्रिल्स ने इस बात पर अपनी सफाई दी थी. इसके अलावा रजनीकांत और बेयर ग्रिल्स द्वारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व पार्क में शूटिंग करने को लेकर लोगों ने उनकी गिरफ्तारी तक की भी मांग की थी. लोगों का कहना था कि शूटिंग के लिए टाइगर रिजर्व में मौजूद क्रू से वहां के जानवरों और वातावरण को खतरा हो सकता है.

