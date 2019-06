ऋतिक की बहन को लेकर रंगोली चंदेल का खुलासा, कहा- सुनैना को सिर्फ प्रताड़ित ही नहीं किया बल्कि...

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) अपने ट्वीट की वजह से अकसर सुर्खियों में रहती हैं. रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए भी जानी जाती हैं. कुछ दिनों में उन्होंने ऋतिक रोशन की बहन सुनैना रोशन (Sunaina Roshan) और उनकी जिंदगी से जुड़ी कई बातें सोशल मीडिया पर साझा की हैं. हाल ही में रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए सुनैना रोशन (Sunaina Roshan) और उनके परिवार से जुड़ा खुलासा किया है. इस ट्वीट में रंगोली चंदेल ने बताया है कि सुनैना रोशन (Sunaina Roshan) को उनका परिवार न केवल शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, बल्कि उन्हें काफी परेशान भी करता है. सुनैना रोशन को लेकर रंगोली चंदेल का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

For past one month Sunaina called Kangana every single day, she spoke to me and cried all the time, since she spoke to the media her phone is off, she told me her family doesn't only hit her but sadate her as well. Feeling helpless don't know what to do. https://t.co/Tka0LPKpqI