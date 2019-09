रानू मंडल की बेटी ने ट्रोलर्स को दिया जवाब, कहा- जितना हो सके उतना करती थी मां की देखभाल...

पश्चिम बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन के पास गाना गाकर गुजारा करने वाली रानू मंडल (Ranu Mondal) अब फेमस हो चकी हैं. रानू मंडल (Ranu Mondal) ने बॉलीवुड में कदम रख दिया है और उनकी बेटी भी उनके पास आ चुकी हैं. हालांकि अब उनकी बेटी को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है. हाल ही में आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में रानू मंडल (Ranu Mondal) की बेटी ऐलीजाबेथ साठी रॉय ने कहा कि उसने अपनी मां की देखभाल करने की पूरी कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाईं. हालांकि मां के फेमस होने के बाद बेटी पर वापस आने पर उन्हें ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है.

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, '10 साल पहले रानू मंडल (Ranu Mondal) की इकलौती बेटी ने उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया. उसने कभी इस बात की जानकारी नहीं ली कि उसकी मां जिंदा है या नहीं. रानू खुद का पेट पालने के लिए गाना गाती थी. जैसे ही वो फेमस हुईं उनकी बेटी वापस आ गई. लेकिन उसकी मां फिर भी स्माइल कर रही हैं.'

10 yrs ago, the only daughter of #RanuMondal left her to beg on streets. She never checked if she's even alive. Ranu fed herself by pittance people gave hearing her songs. As popularity & money poured in, her disgusting daughter came back to grab a pie. The Mother still smiled! pic.twitter.com/ooroq5oFCB

एक दूसरे यूजर ने कहा, 'आपको जो मन करे मुझे बोलें, लेकिन इस औरत ने अपनी मां को सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था. जो रानू मंडल (Ranu Mondal) को नाम और फेम मिल गया तो अचानक से उसे अपनी मां की याद आ गई. इसकी मां को देखिए वो कैसे बेटी का स्वागत कर रही है, लेकन मुझे इनकी बेटी से नफरत है.'

Call me whatever you want to, this lady left her mom for begging on streets, once #RanuMondal got name and fame suddenly remembers her mother and look at the mother how welcoming she is but I hate her daughter. pic.twitter.com/sY7jR2LELu