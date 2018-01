Viral Video: सगाई की खबरों के बीच Deepika Padukone की फैमिली के साथ दिखे Ranveer Singh

खास बातें दीपिका-रणवीर की सगाई की खबरों पर सस्पेंस बरकरार पादुकोण फैमिली के साथ रणवीर का वीडियो वायरल 25 जनवरी को रिलीज होगी दीपिका-रणवीर की 'पद्मावत'

Video: Ranveer Singh with Deepika Padukone & her family at the Padukone-Dravid Centre for Sports Excellence launch in Bangalore. #Deepveerpic.twitter.com/d3d3hpP0EE — Deepveer (@deepveerdprs) January 10, 2018

Ranveer with Deepika and her family at the Padukone-Dravid Centre for Sports Excellence event (tfs @RanveerSinghtbt) #deepveerpic.twitter.com/HJqqANcsWW — Ranveer Deepika FC (@DeepVeer_FC) January 9, 2018

omg !! they color-coordinated, they sat together my poor heart #deepveerpic.twitter.com/V9fsESMuyh — Zeba (@ranveer_maniac) January 9, 2018

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने क्रिकेटर विराट कोहली के साथ दिसंबर में सात फेरे लिए. इसके बाद ऐसी खबरें आई कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण सगाई करने जा रहे हैं. हाल ही में मालदीव से नया साल मनाकर लौटे रणवीर-दीपिका की सगाई की खबरों पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच दीपिका-रणवीर के फैन क्लब ने जोड़ी का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें रणवीर पादुकोण परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं.यह वीडियो तकरीबन एक महीने पुराने इवेंट का है, जब रणवीर-दीपिका बेंग्लुरु में पादुकोण-द्रविड सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लॉन्चिंग इवेंट में शामिल हुए थे. मौके पर प्रकाश पादुकोण, राहुल द्रविड, अभिनव बिंद्रा, विश्वनाथन आनंद और गीत सेठी समेत दिग्गज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज मौजूद थे. इवेंट की कई तस्वीरें रणवीर ने साझा की थी, एक खास फोटो में वह दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण के साथ सेल्फी लेते नजर आए थे. जबकि ताजा तस्वीरों में रणवीर के साथ प्रकाश पादुकोण, उजाला पादुकोण, अनीषा पादुकोण और दीपिका दिख रही हैं. रणवीर-दीपिका एक-साथ बैठे हैं और दोनों ने मैचिंग कपड़े पहन रखे हैं.इवेंट के दौरान रणवीर पादुकोण फैमिली के साथ बैठे दिखे. रणवीर की दीपिका की फैमिली के साथ बॉन्डिंग देख जोड़ी ने फैन्स ने इनकी ट्विटर पर जमकर तारीफ की.'गोलियो की रासलीला: रामलीला', 'बाजीराव मस्तानी' जैसी फिल्मों में दमदार किरदार निभा चुके दीपिका और रणवीर जल्द ही फिल्म 'पद्मावत' में नजर आएंगे. संजय लीला भंसाली की यह फिल्म पिछले साल 1 दिसंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन करणी सेना समेत कई राजनीतिक दलों के विरोध के बाद इसकी रिलीज को टाल दिया गया था. अब यह फिल्म 25 जनवरी को अक्षय कुमार की फिल्म 'पैडमैन' के साथ रिलीज होगी.