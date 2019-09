सरकार के इस फैसले पर भड़कीं रवीना टंडन, कहा- कर्मों का दोगुना दंड मिलेगा

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) इन दिनों स्टार प्लस पर आने वाले शो 'नच बलिए 9' में बतौर जज नजर आ रही हैं. इसके अलावा रवीना टंडन (Raveena Tandon) सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. आए दिन अपनी फोटो और वीडियो शेयर करने के अलावा एक्ट्रेस समसामयिक मुद्दों पर भी अपनी राय पेश करती हैं. लेकिन हाल ही में रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसने सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींचा है. इस ट्वीट में उन्होंने बिहार सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इन कर्मों का दोगुना दंड मिलेगा. बिहार सरकार के फैसले पर आया रवीना टंडन का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Heartless inhumane b.......... whoever behind this decision. hope karma gets back doublefold. https://t.co/HRkLU9nK0F