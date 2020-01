रेणुका शहाणे ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर किया ट्वीट, लिखा- वे अपने साथ अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थीं क्योंकि...

भारत की पहली महिला शिक्षिका बनकर मिसाल कायम करने वाली सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule Jayanti) की आज जयंती है. 3 जनवरी, 1831 को महाराष्ट्र के सतारा में स्थिन नायगांव में जन्मी सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल दी. वह देश के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाचार्या बनीं, साथ ही पहले किसान स्कूल की स्थापना करने का श्रेय जाता है. सावित्रीबाई फुले की जयंती पर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रेणुका शहाणे (Renuka Shahane) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने भारत की पहली महिला अध्यापिका को नमन किया, साथ ही उनके जज्बे को भी सलाम किया. सावित्रीबाई फूले को लेकर किया गया रेणुका शहाणे का ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

Savitribai Phule carried an extra saree because trolls of that time would pelt her with dung & stones for breaking caste & gender barriers to get educated & to educate the marginalised. Her resistance paved the way for the education we take for granted today. शत् शत् नमन