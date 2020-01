कंगना रनौत के बयान पर बोलीं ऋचा चड्ढा- मैं अब भी शाहीन बाग की बहादुर महिलाओं का सपोर्ट...

खास बातें कंगना रनौत के बयान पर ऋचा चड्ढा ने किया रिएक्ट ट्वीट कर कही ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ट्वीट

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangan Ranaut) ने हाल ही में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह (Indira Jaising) द्वारा निर्भया केस (Nirbhaya Case) में दोषियों को माफ करने को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी राय रखी. कंगना रनौत से जब उनकी अपकमिंग फिल्म 'पंगा (Panga)' के प्रमोशन के दौरान इंदिरा जयसिंह के बयान पर उनकी राय पूछी गई, तो एक्ट्रेस वरिष्ठ वकील पर काफी भड़कती नजर आईं. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपने बयान में कहा था, 'उस लेडी को उन लड़कों (निर्भया के दोषियों) के साथ चार दिन जेल में रखो. उनको रखना चाहिए, उसको जरूरत है. ऐसी-ऐसी औरतें होती हैं, जिनको दया आती है. ऐसी ही औरतों की कोख से निकलते हैं वहशी-दरिंदे. ये भी किसी के कोख से निकले हैं, उन्हीं की कोख ऐसी होती है. वह ऐसा सोचती हैं, जिनको वहशी और खूनियों पर सिम्पथी (सहानुभूति) और प्यार आता है.'

#WATCH Kangana Ranaut on senior lawyer Indira Jaising's statement,'Nirbhaya's mother should forgive the convicts': That lady (Jaising) should be kept in jail with those convicts for four days...Women like them give birth to these kind of monsters and murderers. (22.1) pic.twitter.com/MtNcAca1QG — ANI (@ANI) January 23, 2020



कंगना (Kangana Ranaut) के इस बयान के बाद एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) को काफी ट्रोल किया जा रहा था. हालांकि, इस पर अब ऋचा (Richa Chadha Twitter) ने अपना पक्ष रखा है. एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट में एक्ट्रेस ने फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) के एक ट्वीट का जवाब भी दिया है. ऋचा चड्ढा ने लिखा है, "सर जी, कंगना और मैंने यह पहले ही तय कर लिया था कि हम राजनीति पर कोई विचार- विमर्श नहीं करेंगे. अगर प्रेस मुझसे भी यह सवाल करती तो मैं अपने विचार इस पर रखती."

Sir ji, Kangana and I decided to not discuss politics,

If the press HAD asked me the same question, I'd have shared my thoughts.

I still support the brave women at #ShaheenBagh,

by the Home Ministry's own admission , there ain't no Tukde Tukde gang. PFA RTI. https://t.co/tNmZcKRngrpic.twitter.com/2paqV9ZhgC — TheRichaChadha (@RichaChadha) January 23, 2020

Thanks for explaining.



“Societies die because wise people speak when they must not and keep quiet when they need to speak.”



Btw, I filed a RTI & confirmed that officially Gandhi was neither a Mahtama nor a Rashtrapita. And the only Bhakts were Hanuman, Tulsidas and Meerabai. https://t.co/sowkV23AMI — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 23, 2020



ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने आगे कहा, "मैं अब भी शाहीन बाग की उन बहादुर महिलाओं का सपोर्ट कर रही हूं. सर यहां कोई टुकड़े- टुकड़े गैंग नहीं है, आरटीआई के हवाले से." एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उनके ट्वीट को विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) ने भी रिट्वीट करते हुए लिखा, "स्पष्ट करने के लिए शुक्रिया. 'समाज मर रहा है क्योंकि बुद्धिमान लोग तब बोलते हैं जब उन्हें नहीं बोलना चाहिए और जब उन्हें बोलने की आवश्यकता होती है तो वह चुप रहते हैं."

