गिरती GDP पर बीजेपी सांसद ने रामायण और महाभारत का दिया उदाहरण, तो ऋचा चड्ढा ने यूं साधा निशाना

लगातार घटती आर्थिक विकास दर और GDP का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठा लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) के सदन में GDP को लेकर ऐसा बयान दिया कि सदन में जमकर हंगामा हो गया. लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कहा "जीडीपी 1934 में आई, इससे पहले कोई जीडीपी नहीं थी, सिर्फ जीडीपी को बाइबल, रामायण या महाभारत मान लेना सत्य नहीं है और भविष्य में जीडीपी (GDP) का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा. जीडीपी से अधिक जरूरी है आम आदमी का स्थायी आर्थिक कल्याण होना जो हो रहा है."

