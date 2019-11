प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे वाले बयान पर बोलीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, हम भी तो श्राप दे सकते हैं...

प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Singh Thakur) लोकसभा सदन में चर्चा के दौरान महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के हत्यारे नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) को देशभक्त कहकर एक बार फिर विवादों से घिर गई हैं. उनके इस बयान को लेकर विपक्षी नेताओं के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी लोग उनका खूब विरोध कर रहे हैं. यहां तक कि कई बॉलीवुड कलाकारों ने उनके बयान को शर्मिंदगी जताते हुए ट्वीट भी किया है. हाल ही में भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने भी ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में ऋचा चड्ढा ने बताया कि हम भी तो इन्हें श्राप दे सकते हैं, हमारा श्राप ज्यादा असर करेगा.

राम गोपाल वर्मा ने रिलीज किया भारत की पहली मार्शल आर्ट्स फिल्म का ट्रेलर तो अमिताभ बच्चन बोले- हमेशा की तरह रामू...

क्यों? हम भी तो श्राप दे सकतें हैं? Ours will be more effective considering we are not out-on-bail terror suspects.

Perhaps she doesn't respect the hon. PM...or why would she dare to make such a comment AGAIN, despite him being hurt by it?

.

.#YoPragyaAintNoSadhvi#SackPragyahttps://t.co/PKOOxI1ZpC