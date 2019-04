ऋषि कपूर ने जेट एयरवेज के ठप होने पर किया ट्वीट, बोले- इस अव्यवस्था के लिए सॉरी...

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं. ऋषि कपूर इन दिनों न्यूयॉर्क में अपना इलाज करा रहे हैं लेकिन मौजूदा मसलों पर अपनी राय लगातार रख रहे हैं. कुछ दिन पहले ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने बीजेपी के ओडिशा के पुरी से उम्मीद संबित पात्रा को चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी थीं, और अब जेय एयरवेज के ठप होने पर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने ट्वीट किया है और उनका ये ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है. ऋषि कपूर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने जेट एयरवेज (Jet Airway) के कर्मचारियों को तसल्ली दी है और लिखा है कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा.

My heartfelt wishes for the Jet Airways people. You have served us with utmost love and care. Thank you. Sorry for this chaos. All will be good!