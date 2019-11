पाकिस्तानी नागरिक ने गाया 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा', तो ऋषि कपूर ने कह दी ये बात- देखें Tweet

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनके ट्वीट अकसर वायरल होते रहते हैं. लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय बेहद ही बेबाकी से रखने वाले ऋषि कपूर (Rishi Kapoor Twitter) एक बार फिर अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. हाल ही में, ऋषि कपूर ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने रिपब्लिक भारत चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) पर जमकर निशाना साधा है. दरअसल, MQM संस्थापक, ब्रिटिश पाकिस्तानी नागरिक अल्ताफ हुसैन अर्नब गोस्वेामी के शो में पहुंचें.

Hillariousssssss. Altaf Hussain MQM founder,British Pakistani, sings “Saare Jahan se Achcha Hindustan hamara” on Republic Channel with Arnab. He is going ballistic! Looks for Asylum in India. In the shouting game, Arnab loses hands down lol. So dramatic. We want peace with all! pic.twitter.com/N0XZ17LU6P