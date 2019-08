Saaho: इस बॉलीवुड एक्टर ने 'साहो' को बताया 'नींद की गोली', लिखा- 400 करोड़ रुपये का सत्यानाश....

खास बातें 'साहो' को कमाल आर खान ने बताया स्लीपिंग टैबलेट फिल्म को लेकर कमाल आर खान ने ट्विटर पर दिया रिएक्शन कमाल आर खान का ट्वीट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बाहुबली प्रभास की फिल्म 'साहो (Saaho)' आज रिलीज हो गई है, और इस एक्शन से भरपूर फिल्म ने कहानी के मामले में निराश किया है. प्रभास की 'साहो' को लेकर अच्छे रिव्यू नहीं आ रहे हैं, और फिल्म की कमजोर कहानी इसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है. बॉलीवुड एक्टर और सोशल मीडिया पर फिल्मों के बेबाक रिव्यू देने वाले कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने 'साहो (Saaho)' का रिव्यू किया है और फिल्म को लेकर उन्होंने जमकर कमेंट किए हैं. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने प्रभास की 'साहो' को नींद की गोली तक बता डाला है. 'साहो' का बजट लगभग 350 करोड़ रुपये बताया जाता है, ऐसे में फिल्म को लेकर खराब रिव्यू अच्छी खबर नहीं हैं.

लद्दाख की बच्ची ने क्यूट अंदाज में गाया 'वंदे मातरम' तो अमिताभ बच्चन ने वीडियो पोस्ट कर रही ये बात

It's interval n till here no action and no story in #Saaho! Only comedy and that also forced And Foohad comedy. It's high voltage torture which will be enjoyed by single screen audience, Jo Kahenge “Yaar Khatarnak film Hai”! It's a wastage of ₹400Cr to just fool uneducated ppl. — KRK (@kamaalrkhan) August 30, 2019

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने प्रभास (Prabhas) की 'साहो (Saaho)' को लेकर लिखा हैः 'एक घंटा गुजर चुका है और अब तक साहो नींद की गोली साबित हुई है.' कमाल आर खान (KRK) ने इसके बाद एक और ट्वीट कियाः 'इंटरवल हो चुका है और साहो में अभी तक न तो एक्शन दिखा और न ही स्टोरी. सिर्फ कॉमेडी जो भी थोपी गई है और फूहड़ है. यह हाई वोल्टेज टॉर्चर है, जिसे सिर्फ सिंगल स्क्रीन ऑडियंस ही पसंद कर सकती है. जो कहेंगे 'यार खतरनाक फिल्म है'. यह 400 करोड़ रुपये का सत्यानाश करना है.'

पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाते दिखे टॉम क्रूज, इस फिल्म के लिए कर रहे हैं तैयारी

#Saaho is such a fantastic film that it should be kept in the Hollywood's museum as a sign of worst film ever made in the history of this world. A challenge should be given to script writers around the world that whoever will understand it during next 100Yrs, will get ₹2000Cr. — KRK (@kamaalrkhan) August 30, 2019

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने प्रभास (Prabhas) की 'साहो (Saaho)' को लेकर एक और ट्वीट कियाः 'साहो इतनी शानदार फिल्म है कि इसे इतिहास की सबसे खराब फिल्म के तौर पर हॉलीवुड के म्यूजियम में रखना चाहिए. दुनिया भर के स्क्रिप्ट राइटर को यह चुनौती दी जानी चाहिए कि जो भी इसे अगले 100 साल में समझ लेगा, उसे 2000 करोड़ रुपये मिलेंगे.

'बिग बॉस 13' में शामिल होने के लिए इस एक्ट्रेस ने दे डाली यह कुर्बानी, जानकर कहेंगे OMG!

I went through such a high voltage torture During 3 hours watching #Saaho, That I am not in the condition to record video review. But I will still do it for my fans and followers. But pls forgive me if you find me very dull, tired and exhausted. — KRK (@kamaalrkhan) August 30, 2019

प्रभास की फिल्म पर एक और ट्वीट करते हुए कमाल आर खान ने लिखा, "मैं साहो देखने के दौरान 3 घंटे की कड़ी यातना से गुजरा हूं. इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की हालत में भी नहीं हूं. लेकिन मैं अपने फैंस और फॉलोअर्स के लिए वीडियो बनाऊंगा. लेकिन अगर आपको मैं कहीं भी सुस्त लगूं तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा."

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...