Saaho का ट्रेलर देख हैरान रह गईं पीवी सिंधु, Tweet कर बाहुबली प्रभास को कह डाली ये बात

बाहुबली प्रभास (Prabhas) और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की मोस्ट अवेडिट फिल्म 'साहो (Saaho)' का ट्रेलर लांच हो चुका है. फैन्स का इस 'साहो' के ट्रेलर (Saaho Trailer) को लेकर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु (PV Sindhu) भी प्रभास की इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. हाल ही में पीवी सिंधु ने अपने ट्विटर हैंडल से फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है. सिंधु ने लिखा, 'अभी 'साहो' का ट्रेलर देखा और ये वाकई लाजवाब है. प्रभास और श्रद्धा कपूर, यूवी क्रिएशन्स के साथ मिलकर धमाल मचाने वाले हैं. इस फिल्म को देखने के लिए मैं काफी एक्सइटेड हूं. पूरी कास्ट एंड क्रू को ऑल द बेस्ट.'

Just saw #sahoo trailer and what a smash it is! Can't wait to see #prabhas & @ShraddhaKapoor with @UV_Creations hit it out of the park. Super pumped to see the film. All the best to entire cast and crew pic.twitter.com/D9fRbGTkSW