सलमान खान और संजय लीला भंसाली के बीच दरार की वजह बना ये ट्वीट, यूं टूट गई ड्रीम जोड़ी

सलमान खान (Salman Khan) और संजय लीला (Sanjay Leela Bhansali) भंसाली 'इंशाअल्लाह (Inshallah)' बनाने जा रहे थे, हर ओर धूम थी. संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) और सलमान खान (Salman Khan) की जोड़ी एक बार फिर परदे पर लौटने वाली थी. इस फिल्म के जरिए आलिया भट्ट और सलमान खान भी पहली बार परदे पर नजर आने वाले थे, लेकिन एक ट्वीट ने फैन्स और सितारों के सपनों को खाक में मिला दिया. दरअसल, सलमान खान (Salman Khan) ने कुछ दिनों पहले 'इंशाअल्लाह' को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, "संजय लीला भंसाली के साथ बनाई जा रही फिल्म आगे बढ़ गई है. लेकिन मैं आप सब से 2020 में ईद पर मिलने जरूर आऊंगा. इंशाअल्लाह."

