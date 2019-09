सलमान खान का Howdy Modi पर आया रिएक्शन, Tweet कर कही यह बात

अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित हुए 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) कार्यक्रम में अलग ही माहौल देखने को मिला. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को जानने के लिए उस कार्यक्रम में भारतीय और अमेरिकी मूल के हजारों लोग मौजूद थे. 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) को लेकर न केवल आम लोगों में बल्कि बॉलीवुड सितारों में भी एक्साइटमेंट देखने को मिली. हाल ही में इस इवेंट पर बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी सलमान खान (Salman Khan) ने भी ट्वीट किया है. इस ट्वीट में सलमान खान (Salman Khan) ने 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी बात भी की है. सलमान खान का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड एक्टर का Howdy Modi पर आया रिएक्शन, कहा- अब पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही रास्ते...

Way to go PM Modi and Prez Trump for a great association between the 2 nations. . . @narendramodi@realDonaldTrumppic.twitter.com/FNqhkB4UyG