ये एक्ट्रेस पत्थर पर पीटती रही नारियल, फिर भी नहीं टूटा; बार-बार देखा जा रहा Video

The story of my life .. the one reason I don’t like attending movie openings https://t.co/gsvc0BldtA — Samantha Akkineni (@Samanthaprabhu2) July 24, 2018

तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी के बहू और साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. पिछले साल नागा चैतन्य के साथ शादी के बंधन में बंधी एक्ट्रेस सामंथा की गिनती साउथ इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में होती हैं. हाल ही में सामंथा अपने पति नागा की आगामी फिल्म के मुहूर्त में शामिल हुईं. हालांकि, यहां सामंथा से कुछ ऐसा हो गया, जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.सामंथा पति नागा चैतन्य को सपोर्ट करने उनकी आगामी फिल्म के महोरत में शामिल हुईं. पूजा सम्पन्न होने के बाद सामंथा को नारियण फोड़ने के लिए दिया गया. हालांकि, सामंथा नारियल तोड़ना में असफल रहीं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

And they get married again in a beautiful ceremony!! #chaisampic.twitter.com/FY8Uqo8FXn — Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) October 7, 2017

फैन द्वारा साझा किए गए इस वायरल वीडियो पर सामंथा ने रिएक्शन दिया. एक्ट्रेस लिखती हैं, "यही मेरी जिंदगी की कहानी है... इसी कारण में फिल्मों के मुहूर्त में शामिल नहीं होती..." बता दें, सामंथा जल्द ही फिल्म 'यू टर्न' में दिखाई देंगी. यह फिल्म 13 सितंबर को रिलीज होगी. मालूम हो कि, सामंथा और चैतन्य ने पिछले साल सिंतबर में शादी रचाई थी. इनकी हिंदू और क्रिश्चियन परंपरा के अनुसार हुई शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी.