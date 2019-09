रोमांटिक अंदाज में नजर आए केन्या के शाहरुख और काजोल, बॉलीवुड एक्टर ने शेयर किया Video

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल (Kajol) की जोड़ी बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में शामिल है. खासकर उनकी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' आज भी बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में काजोल (Kajol) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के अंदाज की कॉपी शायद ही आजतक कोई कर पाया है. लेकिन शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल (Kajol) का जादू केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इनका जादू छाया हुआ है. दरअसल, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें केन्या का एक कपल 'तुझे देखा तो यह जाना सनम' गाने पर बिल्कुल शाहरुख और काजोल का अंदाज अपनाए नजर आ रहे हैं.

Presenting #Sharukh and #Kajol from Kenya lip-synching the eternal love song from the eternal #dilwaledulhanialejayenge. Video shared by the man who composed the song, @pandit_lalit. Enjoy. #MusicIsUniversalpic.twitter.com/5gwga3kARv