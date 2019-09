शाहरुख खान की 'रईस' के डायरेक्टर ने Howdy Modi पर किया ट्वीट, इवेंट को लेकर कही ये बात

अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित हुए 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) कार्यक्रम ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के इस कार्यक्रम में उन्हें और करीब से जानने के लिए भारतीय और अमेरिकी मूल के हजारों लोग मौजूद थे. उनके इस कार्यक्रम पर आम लोगों के साथ ही बॉलीवुड के दिग्गजों ने भी जमकर रिएक्शन दिया है. हाल ही में 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) को लेकर 'रईस' (Raees) फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इस कार्यक्रम को 'पीआर मास्टरस्ट्रोक' बताया है. राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakia) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Modi just did Trump a big favour- and Trump made Indian Americans feel very very important. Win Win for DESIS - PR Master stroke . #HowdyModi