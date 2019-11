अजय देवगन की फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज तो शाहरुख खान बोले- दो मोटरसाइकिल पर स्टंट करने से...

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) की अपकमिंग फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर (Tanhaji: The Unsung Warrior)' का हाल ही में पोस्टर रिलीज हुआ है. इस फिल्म में 'सिंघम' यानी अजय देवगन एक योद्धा का किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म में अजय के अलावा सैफ अली खान भी मुख्य भूमिका निभाएंगे. वहीं, 'तान्हा जी' फिल्म को लेकर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में शाहरुख ने अजय देवगन की फिल्म को शुभकामनाएं दी हैं. बता दें, फिल्म 'तान्हा जी' एक्टर अजय देवगन के फिल्मी करियर की 100वीं फिल्म होगी.

Here's looking forward to another 100 and more films from my friend @ajaydevgn . All the best for this milestone...from striding atop two motorcycles at the same time...you've come a long long way....keep riding...and all the best for Tanhaji. pic.twitter.com/s1YpGpgEkQ