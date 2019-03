शाहरुख खान ने कुछ इस तरह KKR के खिलाड़ियों को किया चार्ज, वायरल हो गया Video

आईपीएल 2019 (IPL 2019) का सीजन 23 मार्च से शुरू हो रहा है. सभी टीमें मैदान में जलवा दिखाने का तैयार हैं. आईपीएल की सभी टीमें दर्शकों को मैदान में खींचने के लिए अपनी-अपनी टीम का प्रमोशनल वीडियो रिलीज कर रही हैं. अब इस कड़ी में बॉलीवुड के बादशाह और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मालिक शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का नाम भी जुड़ गया है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने खास अंदाज में अपनी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को प्रमोट कर रहे हैं. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इस वीडियो को शेयर कर एक कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा, " कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) है तैयार."

“You pray for us, we play for you”

Let's be in it together, Aakhri Dum Tak Aakhri Run Tak. https://t.co/hDfglxXYMh#KKRHaiTaiyaar@kkriders